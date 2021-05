"Kilka kilometrów ciągnął psa za samochodem". Zwierzę nie przeżyło

W piątkowy wieczór na ulicy Wojsławickiej w Chełmie przechodnie zwrócili uwagę na przejeżdżający samochód. Za autem szedł pies. Był przywiązany do haka holowniczego. - Postronne osoby zatrzymały pojazd i kierującego, który ciągnął psa, a także powiadomiły nas o tym, co się stało - przekazuje Ewa Czyż z policji w Chełmie. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>