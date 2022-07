Szczątki 10 osób, w tym siedmiorga dzieci, w krypcie, o której archiwa milczą

- To, że znajduje się tu krypta nie było wzmiankowane w archiwach. Odkrycia dokonali archeolodzy podczas badań we wnętrzu dawnej świątyni - mówi Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Odkrycia dokonali archeolodzy podczas badań we wnętrzu dawnej świątyni Paweł Wira/ WUOZ w Lublinie

Być może krypta jest starsza niż świątynia

Określenie dokładnego okresu pochówku jest o tyle ciekawe, że – zachowany do dziś – budynek murowany wzniesiono najprawdopodobniej po 1720-1721, a przed 1730 rokiem. Wcześniej w tym miejscu stawiane zaś były świątynie drewniane. Najpierw prawosławne (najstarsza wzmianka pochodzi z 1428 roku – przyp. red.), a po unii brzeskiej z 1596 roku – unickie. Jeśli więc okaże się, że pochówki pochodzą sprzed 1720 roku, będzie to oznaczało, że krypta jest starsza niż - zachowany do dziś – budynek dawnej świątyni.