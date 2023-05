Wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Trzy osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala

Trzy osoby, w tym dziewięcioletnie dziecko, zostały ranne i przetransportowane do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów w Chełmie (woj. lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania, jeden z pojazdów wypadł z drogi.

Do zdarzenia doszło w środę (10 maj)a po godzinie 17. na ulicy Ogrodowej w Chełmie. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem 43-letni chełmianin podjął manewr wyprzedzania jadącej przed nim toyoty. W tym czasie kierujący toyotą 41-latek z gminy Chełm z nieustalonych przyczyn zjechał do osi jezdni doprowadzając do zderzenia z wyprzedzającym go pojazdem, po czym stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie posesji - przekazała komisarz Ewa Czyż, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.