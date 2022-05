Trzech mężczyzn odpowie za udział w pobiciu 46-latka. Zmarł w szpitalu

Prokuratura Rejonowa w Chełmie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom z Chełma w wieku od 19 do 21 lat za udział w pobiciu. Ofiara to 46-latek, który trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Tam przeszedł operację mózgu i zmarł.