Zaparkował motocykl przy sklepowych kasach, trąbił na widok policjantów 

Do zdarzenia doszło w piątek rano. Policjanci zostali zaalarmowani, że motocyklista wjechał do sklepu. Po przyjeździe na miejsce zastali go, kiedy siedział na pojeździe w pobliżu kas. - Funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego. Wcześniej wyjęli kluczyki ze stacyjki motocykla, żeby uniemożliwić mu dalszą jazdę - przekazuje komisarz Ewa Czyż, rzeczniczka komendy powiatowej w Chełmie.