Wyjrzał przez okno i zobaczył na parapecie dużą zieloną jaszczurkę

Egzotyczna jaszczurka występująca w naturze w Ameryce Południowej i Środkowej siedziała na parapecie w Chełmie (województwo lubelskie). Legwan zielony, bo o nim mowa, został odłowiony i trafił właśnie pod opiekę Fundacji Epicrates. Zakładając, że zwierzę uciekło z terrarium, to właściciel, który będzie chciał je odzyskać, zobligowany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzające legalność zakupu zwierzaka.

- Mieszkaniec Chełma trochę się zdziwił, gdy wyjrzał przez okno i zobaczył na parapecie jaszczurkę – mówi Bartłomiej Gorzkowski, który jest prezesem lubelskiej Fundacji Epicrates, pod opiekę trafił właśnie młody legwan zielony. To gatunek roślinożernej jaszczurki występującej w naturze w Ameryce Południowej i Środkowej.

Legwan prawdopodobnie nie przybywał zbyt długo na wolności

- Legwan został odłowiony przez członków Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt i przewieziony do nas. Prawdopodobnie mamy do czynienia z, kolejnym już w tym sezonie, porzuceniem egzotycznego zwierzęcia przez jego właściciela. Choć nie wykluczam, że być może jaszczurka uciekła z terrarium. Jeśli tak, to właściciel przy odbiorze będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające legalność zakupu zwierzaka – podkreśla kierownik.