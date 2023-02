Ktoś notorycznie podrzucał góry śmieci. Strażnicy miejscy znaleźli na to sposób

czytaj dalej

W Polsce panuje konsensus co do podejścia do wojny w Ukrainie, Warszawa ostrzegała sojuszników przed agresją Rosji, a po jej rozpoczęciu celem stało się narzucenie "mniej naiwnego niż Berlin i Paryż" podejścia do Moskwy - komentuje w związku z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce francuski dziennik "Le Figaro". Podkreśla również wysiłek tysięcy Polaków, którzy zaangażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom.