Ukradł motorower sprzed zakładu karnego. Przeszedł z nim kilkanaście kilometrów, wpadł w pobliżu miejsca domu

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) podał, że żołnierze rosyjscy zaminowują brzegi rzeki Ingulec w okolicach Snihuriwki w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy, co świadczy o tym, że mogą szykować się do kontrataku sił ukraińskich na to miasto. Na "ciężkie walki" w obwodzie chersońskim zwrócił uwagę brytyjski resort obrony.