Byłą posłankę PO podejrzewano o oszustwa. Śledztwo zostało umorzone z braku dowodów

Od początku mówiła, że sprawa ma charakter polityczny

Na przykład w listopadzie 2018 roku zwróciła się do ówczesnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, by wyjaśnił pojawiające się w mediach doniesienia o tym, że podlascy policjanci pilnują całodobowo domu wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.

Pierwszy telefon z CBA zaraz po przegranych wyborach

Nie znaleziono dowodów

Przesłuchania, kontrole

"Praktycznie nie było dziedziny życia, która pozostawałaby poza zainteresowaniem kontrolujących agentów. Przykładem niech będzie zwracanie się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o nadesłanie wniosków o paszport mojej córki i zięcia czy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Gołdapi i Urzędu Miejskiego w Suwałkach o nadesłanie wniosków o wystawienie dokumentów dla mnie i członków mojej rodziny. Występowano do ZUS, USC a także do Urzędów Skarbowych w całej Polsce. Pozyskano PIT-y (od 2012) moje, mego męża, córki, zięcia, a także wszystkich świadków w sprawie" – czytamy w oświadczeniu.