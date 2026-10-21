Białystok W deklaracji były artykuły medyczne, prawdziwy ładunek ze zdrowiem nie ma nic wspólnego Oprac. Tomasz Mikulicz |

Budzisko. Zamiast artykułów medycznych w ciężarówce były setki tysięcy paczek papierosów Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: KAS

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak informuje kom. Maciej Czarnecki, z podlaskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, nielegalny towar był ukryty w ciężarówce zatrzymanej do kontroli drogowej w Budzisku przy polsko-litewskiej granicy, na trasie S61.

Z dokumentów, które przedstawił funkcjonariuszom 40-letni kierowca, obywatel Litwy, wynikało, że wiezie ładunek artykułów medycznych. Pojazd został prześwietlony urządzeniem RTG, potem przeszukany z pomocą wyszkolonego psa, który wabi się Hera. W naczepie nie było deklarowanego towaru, lecz 420 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

- Szacunkowa wartość rynkowa kontrabandy to ponad 8,5 miliona złotych - zaznacza kom. Maciej Czarnecki.

Pomógł pies Hera Źródło zdjęcia: KAS

W ciężarówce miały być artykuły medyczne Źródło zdjęcia: KAS

Areszt warunkowy

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Na jej wniosek sąd zastosował wobec kierowcy ciężarówki trzymiesięczny areszt warunkowy, czyli z możliwością zamiany go na poręczenie majątkowe.

Kontrabandę warta jest ponad 8,5 mln zł Źródło zdjęcia: KAS

Zatrzymują głównie na trasie przez dawne przejście graniczne w Budzisku

Granica z Litwą to wewnętrzna granica Unii Europejskiej. Przemyt - głównie papierosów - zwalczają tam grupy mobilne KAS i patrole SG wspierane też przez policję.

Krajowa Administracja Skarbowa korzysta m.in. ze specjalnie wyszkolonych psów oraz urządzeń RTG do prześwietlania ładunków.

Przemyt papierosów w ciężarówkach, liczący nawet po kilkaset tysięcy paczek, KAS zatrzymuje głównie na trasie prowadzącej przez dawne przejście graniczne w Budzisku. Na drogach lokalnych prowadzących z Litwy do Polski najczęściej podejmowane są próby przemytu w autach osobowych.