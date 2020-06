Zosię przypadkowo postrzelił jej tata, przyznała się do tego mama. Przy próbie zacierania śladów miał paść drugi strzał

O dramacie czteroletniej Zosi pisaliśmy na tvn24.pl dwukrotnie - najpierw tuż po postrzeleniu , kiedy jeszcze służby przedstawiały wersję podaną przez rodzinę dziecka. Była ona taka, że ciężarna matka Zosi czyściła broń w budynku gospodarczym, kiedy ta nagle wystrzeliła. Miało dojść do rozszczepienia pocisku - 14 odłamków trafiło Zosię (jedna z ran znajdowała się tuż obok serca). Ucierpieć miał też mężczyzna pracujący w gospodarstwie rolnym - odłamki miały trafić go w nogę.

W zeszłym tygodniu wróciliśmy do sprawy, bo prokuratorzy odkryli, że broń trzymał w ręku ojciec Zosi. Usłyszał on prokuratorskie zarzuty spowodowania obrażeń ciała u dwóch osób oraz utrudniania śledztwa poprzez składanie fałszywych zeznań oraz namawianie do tego innych osób. W związku z próbą mataczenia śledczy zdecydowali się wystąpić o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córeczki i pracownika oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań Mariuszowi B. grozi do pięciu lat więzienia. Przyznał się do winy.