Czyściła broń, kiedy ta nagle wypaliła. Ciężko ranna została czteroletnia córka kobiety. "Jej życie jest zagrożone"

Prokuratura w Rykach (woj. lubelskie) prowadzi śledztwo w sprawie dramatu czteroletniej dziewczynki, która walczy o życie w szpitalu. - Dziecko ma liczne rany postrzałowe, które zagrażają jej życiu - informuje prokuratura. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w środę doszło do wypadku, kiedy matka dziecka czyściła swoją strzelbę.

Do dramatu doszło w środę po południu w miejscowości Brzeziny. O sprawie jako pierwsi informowali dziennikarze portalu lublin112.

- Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku, który doprowadził do powstania ciężkich obrażeń u czteroletniej dziewczynki. Dziecko ma 14 ran postrzałowych, w tym jedną w pobliżu serca - informuje Katarzyna Matusiak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.