Pijana jechała po "alkohol na imprezę". Nie zrezygnowała nawet, gdy jej auto odholowano

Dzielnicowy zatrzymał do kontroli samochód jadący całą szerokością drogi. Za kierownicą siedziała kobieta, zbadał ją alkomatem. Wynik to ponad 3,5 promila. Tłumaczyła, że jechała właśnie do sklepu po alkohol na imprezę. Auto zostało odholowane, ale kobieta z zakupów nie zrezygnowała. Poprosiła policjanta, by podwiózł ją do sklepu.