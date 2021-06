Przyspieszył i wjechał do lasu, próbując uciec

Miał w organizmie blisko cztery promile, próbował uciekać leśnymi drogami. Już wcześniej stracił prawo jazdy i miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz ponownie stanie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed patrolowali krajową "ósemkę" między Białymstokiem a Augustowem. Około 16.30 zauważyli, jak kierowca seata w rejonie miejscowości Brody nie jest w stanie zachować prostego toru jazdy. Próbowali go zatrzymać, ale nie zareagował na ich polecenia. Za to przyspieszył i zaczął uciekać, zjeżdżając na leśne drogi. Ruszyli w pościg. Po krótkiej ucieczce seat został zatrzymany. Kierowcą okazał się 65-letni mieszkaniec powiatu monieckiego. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że mężczyzna już wcześniej stracił prawo jazdy i ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do 2022 roku.