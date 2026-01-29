Szczeniak wszedł na zamarzniętą rzekę i wpadł do przerębla

Brańsk. Szczeniak wpadł do przerębla. Wydostali go strażacy Źródło: OSP KSRG Brańsk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy z OSP Brańsk ruszyli na pomoc psu, który wszedł na zamarzniętą rzeką i wpadł do wody. Znajdował się w przeręblu i nie był w stanie wydostać się na brzeg.

"Z wykorzystaniem drabiny i sprzętu podręcznego, zachowując szczególną ostrożność ze względu na niestabilną taflę lodu, pies został bezpiecznie wydobyty i przekazany pod opiekę"– napisali strażacy w mediach społecznościowych.

Pies znajdował się w przeręblu Źródło: OSP KSRG Brańsk

Wyziębiony i wystraszony

Zaapelowali jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu zbiorników wodnych oraz niewchodzenie na lód, który w obecnych warunkach jest bardzo niebezpieczny.

Wykorzystali drabinę i sprzęt podręczny Źródło: OSP KSRG Brańsk

Właścicielka psa mówi w rozmowie z TVN24, że ten po powrocie do domu był wyziębiony i bardzo wystraszony.

- Ale na szczęście po kilku godzinach sunia zaczęła łobuzować, bo to jeszcze siedmiomiesięczny szczeniak – uśmiecha się.

OGLĄDAJ: TVN24 HD