Dostali takie podwyżki, że niektórzy muszą wybierać: zapłacić czynsz czy kupić leki

Koszt podróży z Gdańska do Zakopanego dla czteroosobowej rodziny, w zależności od środka transportu, wynosi od 250 do około 2600 złotych. - Z reguły w wyjazdach rodzinnych, takich dwa plus dwa, wybieramy samochód - stwierdził w TVN24 Piotr Malepszak, ekspert do spraw infrastruktury i transportu. Odniósł się również do ostatnich podwyżek cen biletów kolejowych. - To nie był dobry moment - stwierdził.