Wjechał w autokar, do którego wsiadali pasażerowie

Miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu

Sąd może wymierzyć karę do dwóch lat więzienia

- Sąd może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów, ale także wymierzyć karę do dwóch lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Nietrzeźwy kierujący to również zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Może on doprowadzić do tragedii na drodze, ktoś przez niego może stracić zdrowie a nawet życie – zaznacza policjantka, apelując o rozsądek i trzeźwość za kierownicą.