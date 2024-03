Rodzina z Bociek (woj. podlaskie) wybierała się na lody. Ojciec – chcąc uniknąć noszenia dzieci – podjechał samochodem bliżej domu. Cofając, potrącił swoje 11-miesięczne dziecko. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowanie śmierci, a teraz chce poddać się karze bez przeprowadzania rozprawy. Przed sądem zamierza za to stanąć dziadek dziecka oskarżony o nakłanianie syna i synowej do składania fałszywych zeznań. Proces nie może jednak ruszyć przez chorobę oskarżonego.

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Oprócz ojca zatrzymany został też dziadek chłopczyka. Według ustaleń śledztwa namawiał on rodziców dziecka do składania fałszywych zeznań i tworzył fałszywe dowody, by skierować śledztwo w innym kierunku. Miał ich namawiać do wersji, która miała mówić o tym, że na posesję wjechała zupełnie inna osoba, potrąciła dziecko i uciekła.