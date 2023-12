Mieli jechać na lody. Cofając, śmiertelnie potrącił 11-miesięcznego syna

Ojciec został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, dziadek o tworzenie fałszywych dowodów i nakłaniania synowej - czyli matki dziecka - oraz syna do składania fałszywych zeznań co do przebiegu zdarzenia. Chodziło o uniknięcie przez syna odpowiedzialności karnej - poinformował szef bielskiej prokuratury Adam Naumczuk.

Mieli jechać na lody. Cofając auto potrącił syna

Ojciec i dziadek dziecka z zarzutem

Tuż po zdarzeniu zatrzymany został zarówno ojciec, jak i dziadek chłopczyka. Według ustaleń śledztwa, namawiał on rodziców dziecka do składania fałszywych zeznań i tworzył fałszywe dowody, by skierować śledztwo w innym kierunku. "Namawiał ich do tego, by twierdzili, że na posesję wjechała zupełnie inna osoba, potrąciła dziecko i uciekła stamtąd" - dodał prokurator Naumczuk.