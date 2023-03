Strzał padł ze strzelnicy. Gdyby ktoś stał przy oknie, mógłby zginąć. Sprawę bada prokuratura

Mieszkanka Bobrownik pod Dęblinem (woj. lubelskie) mogła zginąć we własnym domu po tym, jak jej okno przestrzelił pocisk. Prokuratura ustaliła, że pocisk pochodzi z pobliskiej strzelnicy wojskowej i został wystrzelony podczas ćwiczeń. Służby otrzymały jeszcze trzy tego typu zgłoszenia. Mieszkańcy mówią o przestrzelonych dachach domów i szybach samochodów.

- Całe szczęście, że teściowa była akurat w innym pomieszczeniu, więc nic jej się nie stało. Ale pół godziny wcześniej żona poprawiała w oknie firanki. Gdyby zrobiła to trochę później mogła zginąć – mówi Wojciech Filipek, emerytowany dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach pod Dęblinem.

W sobotę, 4 lutego, do domu jego teściowej wpadł przez okno pocisk.

Strzelnica oddalona od domu jedynie o ponad 1500 metrów

- Pocisk zniszczył szybę. Teściowa znalazła go na podłodze. Byłem swego czasu zawodowym żołnierzem, więc wiem, że to typowy pocisk NATO-wski. Wszystko więc wskazuje na to, że strzał padł ze strzelnicy wojskowej, która zlokalizowana jest blisko domu mojej teściowej – jakieś 1500 metrów. A karabin, z którego padł strzał, ma nośność około 3000 metrów – mówi nasz rozmówca.

Jego teściowa 7 lutego powiadomiła o sprawie policję, co potwierdza aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

- 79-letnia kobieta poinformowała o uszkodzonej szybie okna jej domu i znalezionym pocisku. Pocisk został przez nas zabezpieczony. Przekazaliśmy sprawę żandarmerii wojskowej. Ponad 1500 metrów od domu zlokalizowana jest bowiem strzelnica wojskowa – mówi.

Kula zniszczyła okno w domu jego teściowej Wojciech Filipek

Były też inne tego typu przypadki

Natomiast Wojciech Filipek komentuje, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek.

- Sąsiadka mojej teściowej zauważyła latem przestrzelony dach swojego domu. Po tym, jak myśmy to zrobili, ona też zgłosiła sprawę policji. Ostatnio były kolejne przypadki zniszczenia dachów, a wcześniej wybite zostały szyby w dwóch samochodach. Jeden był zaparkowany, a drugi w ruchu. Obawiam się, że któregoś dnia ktoś zginie – zaznacza Filipek.

Aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak informuje, że oprócz tego z 7 lutego, przyjęto jeszcze trzy zgłoszenia.

- Pierwsze wpłynęło w niedzielę, 12 marca. 69-latek poinformował o uszkodzonym dachu stodoły. Podejrzewa, że dziura w dachu to przestrzelina. Pocisku nie znaleziono. Mężczyzna stwierdził, że do uszkodzenia mogło dojść w okresie od 12 lutego do 10 marca, bo przed 12 lutym dach był cały, a zgłaszający zauważył, co się stało właśnie 10 marca – tłumaczy.

Kolejne dwa zgłoszenia wpłynęły w poniedziałek i we wtorek.

- 13-marca 65-letnia mieszkanka Bobrownik zgłosiła, że już w sierpniu zauważyła uszkodzenie w dachu domu. Również przypuszcza, że to przestrzelina. Natomiast we wtorek zgłosił się 35-latek, który stwierdził, że zauważył – jak sądzi - przestrzelinę w dachu budynku gospodarczego. Poprosiliśmy, aby zgłosił tę sprawę bezpośrednio do żandarmerii. W obu tych przypadkach nie znaleziono pocisków – opowiada policjantka.

Wojciech Filipek: albo coś jest nie tak ze strzelnicą, albo winni są użytkownicy

Natomiast Wojciech Filipek podkreśla, że problem dotyczy mieszkańców około dziesięciu domów zlokalizowanych przy jednej ulicy na obrzeżach Bobrownik.

- Mieszkańcy określają strzelnicę mianem "nowej". Została zbudowana kilka lat temu i ukierunkowana - z nieznanych mi powodów - na Bobrowniki. Czyli użytkownicy strzelają w stronę domów. W tych okolicach funkcjonowała też "stara" strzelnica, z której korzystano w czasach PRL i na początku lat 90. Była ona jednak ukierunkowana na rzekę Wieprz i – zlokalizowaną już za rzeką - miejscowość Nieciecz – mówi.

Uważa, że albo coś jest nie tak ze strzelnicą i kulochwyt nie wyłapuje pocisków, bo być może umieszczony jest za nisko, albo winny jest tzw. czynnik ludzki. Czyli użytkownicy nie przestrzegają procedur.

- Może ktoś na przykład zapomni przełączyć karabin z ognia ciągłego na ogień pojedynczy i strzeli serią pocisków. Odrzut poderwie mu wtedy broń do góry, a pociski przelecą nad kulochwytem – tłumaczy.

Problem dotyczy mieszkańców ulicy na obrzeżach miejscowości Wojciech Filipek

Bobrowniki. Z mieszkańcami w sprawie strzelnicy rozmawiała żandarmeria

Zaznacza, że w środę (15 marca) we wsi pojawili się przedstawiciele żandarmerii wojskowej i rozmawiali z mieszkańcami.

– Teściowa dostała zaś z żandarmerii pismo, że prowadzone jest postępowanie w sprawie nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – mówi Filipek.

Prokuratura: pocisk opuścił teren strzelnicy i wybił szybę

Tę informację potwierdza prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zaznaczając że jest to czyn z artykułu 160 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego (sprawcy nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – przyp. red.).

"W toku postępowania ustalono, że podczas ćwiczeń na wojskowej strzelnicy w Dęblinie-Bobrownikach jeden pocisk opuścił teren strzelnicy i wybił szybę pobliskiego domu. Na skutek powyższego nikt nie odniósł obrażeń. Podczas postępowania ustalone zostaną wszelkie okoliczności zdarzenia. Aktualnie prowadzone są czynności dowodowe, w szczególności przesłuchiwani są świadkowie" – napisała nam prokurator.

Biegły sprawdzi, dlaczego kule wypadają poza kulochwyt

Natomiast, jak informuje kapitan Iwo Sawa, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły od mieszkańców zostały włączone do jednego postępowania.

- Zostanie powołany biegły, który ustali m.in. dlaczego kule wypadają poza kulochwyt oraz dlaczego strzelnica została skierowana w stronę domów w Bobrownikach i czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Badamy też, czy użytkownicy strzelnicy nie naruszyli zasad bezpieczeństwa. Wszystko to jest przedmiotem postępowania. Ze względu na jego dobro na razie nie informujemy o wstępnych ustaleniach – mówi.

Informuje nas też, że strzelnica została otwarta w kwietniu 2014 roku.

