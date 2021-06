Białorusini zwijają namioty na granicy. "Kończymy protest, ale nie walkę" 

Przez tydzień grupa Białorusinów protestowała na granicy polsko-białoruskiej. Blokowali drogę, wykrzykiwali hasła i mobilizowali Europę do nałożenia sankcji na reżim w swoim kraju. W sobotę zakończyli protest, ale zapowiadają kolejne akcje.

Pawieł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce i były minister kultury w białoruskim rządzie, któremu w jego ojczyźnie grozi kara śmierci za rzekomy terroryzm, potwierdził w sobotę, że to ostatni dzień protestu w Bobrownikach. - Mamy sygnały, że nasz protest został zauważony w Europie. Sankcje prawne na Białoruś podobno zostaną przyjęte 21 czerwca. O to postulowaliśmy – mówi.

Manifestujący na granicy od tygodnia i śpiący w rozbitych przez siebie namiotach Białorusini chcieli głównie, by przywódcy europejscy ich usłyszeli.

Przez tydzień spali na granicy

Codziennie stali przy drodze z transparentami, zakazanymi przez Łukaszenkę flagami Białorusi i przypominali o tragedii swojego narodu. Od czasu do czasu blokowali także drogę w kierunku przejścia granicznego, ale nie powodowali większych utrudnień, bo ruch ciężarówek jest bardzo mały.

12.06 | Zapowiedź reportażu w TVN24 GO.

Reportaż "Granica" o historiach Białorusinów protestujących w Bobrownikach 12.06 | Zapowiedź reportażu w TVN24 GO. tvn24

Historie osób biorących udział w proteście w Bobrownikach pokazali w swoim reportażu Joanna Wyrwas i Maciej Zduńczyk. Białorusini powiedzieli im o swojej determinacji, którą napędza to, że tam, za granicą, są ich dzieci, małżonkowie i przyjaciele. Mieli dwa wyjścia: zostać i trafić do więzienia lub uciekać i tu - w Polsce - walczyć o demokrację w swoim kraju. Powiedzieli też o swojej nadziei. Całość reportażu "Granica" można obejrzeć tylko w TVN24 GO.