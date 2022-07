Nie wyhamował ciągnikiem, uderzył w samochód osobowy. Był pijany

- Mundurowi zastali we wskazanym miejscu przewrócony na bok ciągnik rolniczy, załadowaną drzewem przyczepę oraz rozbitą skodę. Do szpitala z obrażeniami ciała karetka przewiozła 40-latka, który kierował ciągnikiem. Kierującej skodzie kobiecie oraz jej pasażerowi nic się na szczęście nie stało - informuje kom . Anna Kamola z biura prasowego lubelskiej policji.

Policja: miał dwa promile alkoholu w organizmie

- W świetle obowiązujących przepisów kary za jazdę na podwójnym gazie to kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat, kara pieniężna od pięciu tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 punktów karnych - podkreśla Kamola.