"MediaPortBelarus". Centrum medialne dla białoruskich dziennikarzy otwarte w Białymstoku

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w środę wieczorem wystąpieniu zaapelował do rodaków o to, by nie wpadali w panikę - ocenił, że zagrożenie ze strony Rosji nie wzrosło, zwiększył się natomiast "rozgłos" wokół tej kwestii.