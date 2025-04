Bilwinowo Źródło: Google Earth

Do tragedii doszło w miejscowości Bilwinowo w województwie podlaskim. Żona zaalarmowała służby, bo mąż wyjechał siać zboże i długo nie wracał do domu. Okazało się, że mężczyzna został przygnieciony przez maszynę rolniczą. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować.

Służby dostały zgłoszenie w sobotę o godz. 13.40. Żona martwiła się o swojego męża, który wyjechał w pole, żeby siać zboże i długo nie wracał do domu.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna został przygnieciony przez walec z kolcami. Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mężczyzna został przygnieciony przez maszynę rolniczą Źródło: KMP Suwałki

Wyjaśniają szczegóły tragedii

- Mimo reanimacji mężczyzna zmarł – informuje młodszy aspirant Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Bilwinowo w powiecie suwalskim. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że mężczyzna miał około 50 lat. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.

