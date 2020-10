Trzyletnia dziewczynka w nocy przeszła przez balustradę balkonu. By ją ratować, wspiął się po rynnie na drugie piętro

Trzyletnia dziewczynka zostawiona w nocy przez rodziców bez opieki przeszła przez balustradę balkonu na drugim piętrze. Płaczące i wzywające pomocy dziecko uratował dzielnicowy, który wszedł po rynnie na balkon. Pijani rodzice dziewczynki trafili do policyjnego aresztu.

Marek Popowicz wszedł po rynnie na balkon, złapał wystraszoną, zapłakaną dziewczynkę i wraz z dzieckiem wszedł do środka. W mieszkaniu zamkniętym od zewnątrz nie było nikogo. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy wyważyli drzwi, by umożliwić służbom medycznym wejście do środka i udzielenie pomocy dziecku.