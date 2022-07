Prokuratura oskarża księdza. "Pod pretekstem wykonania masażu zaczął dotykać miejsc intymnych 17-latki"

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju (Lubelskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko księdzu Jarosławowi Z., który usłyszał zarzuty doprowadzenia podstępem 17-latki do poddania się "innej czynności seksualnej". Do zdarzenia miał dość niemal dziesięć lat temu. Duchowny nie przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.