W sypialni zobaczył obcą, śpiącą kobietę

Na policję zadzwonił mieszkaniec Bielska Podlaskiego, który powiedział, że w jego łóżku śpi nieznana mu kobieta. Tłumaczył, że przyszedł wieczorem do domu i nie zamknął za sobą drzwi wejściowych, bo z pracy miała wrócić jego żona. Po pewnym czasie usłyszał, że ktoś wchodzi do mieszkania i zdejmuje buty. Nie była to jednak żona. W sypialni zobaczył śpiącą w łóżku obcą kobietę.

Była pijana, kontakt z nią był mocno utrudniony

"Próbował ją obudzić, jednak nie reagowała. Wezwał policjantów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Na miejsce przyjechały bielskie dzielnicowe, którym udało się obudzić kobietę. Kontakt z nią był mocno utrudniony i nie potrafiła podać swoich danych.

Mieszka w innej części miasta

Policjantki rozpoznały jednak 35-letnią bielszczankę.

"Mieszka w innej części miasta, pomyliła nie tylko mieszkanie, ale i ulicę. Ostatecznie trafiła bezpiecznie pod opiekę partnera" – informuje policja.

Opracował Tomasz Mikulicz