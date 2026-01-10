Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem

Ciało kobiety w Bielsku Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety znalezione w mieszkaniu. Jej syn zatrzymany
Źródło: TVN24
31-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa matki, której ciało znaleziono w mieszkaniu w Bielsku Podlaskim. Jak informuje prokuratura, policję powiadomiły sąsiadki, które na profilu w mediach społecznościowych podejrzanego zobaczyły zdjęcie zakrwawionej kobiety.

Młodszy inspektor Tomasz Krupa z podlaskiej policji przekazał nam, że w piątek w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim znaleziono ciało kobiety. Potwierdził to również Adam Naumczuk z Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim. Dodał, że w sprawie zatrzymana została jedna osoba - to 31-letni syn ofiary.

W sobotę śledczy postawili mu zarzut zabójstwa matki. - Mężczyzna był dwukrotnie przesłuchiwany, przez policję i przez prokuratora. Na policji jego wypowiedzi nie były zbyt logiczne, przed prokuratorem nie przyznał się, stwierdził, że nie było go w mieszkaniu i nie wie, co stało się z jego matką - powiedział prokurator Naumczuk.

Zobaczyły zdjęcie i powiadomiły policję

Prokurator Adam Naumczuk dodał, że policję powiadomiły w piątek sąsiadki, które znalazły w sieci niepokojące zdjęcie.

- Jedna z sąsiadek znalazła na profilu społecznościowym syna zmarłej zdjęcie kobiety zakrwawionej z nożem. Razem z drugą sąsiadką próbowały nawiązać z pokrzywdzoną kontakt, ta nie odpowiadała, więc zawiadomiły dyżurnego Komendy Powiatowek Policji w Bielsku Podlaskim - powiedział prokurator.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce znaleźli ciało kobiety. Niedługo później zatrzymali w rejonie sąsiedniej klatki syna pokrzywdzonej.

W kwestii zdjęcia na portalu społecznościowym podejrzany twierdzi, że nie wie, jak się tam znalazło. Mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie, miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Prokuratura będzie wnioskowała do sądu o areszt tymczasowy, ale najprawdopodobniej z koniecznością odbywania go w warunkach szpitala psychiatrycznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaBielsk Podlaski
Czytaj także:
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Cztery osoby w areszcie
Poznań
imageTitle
Konkurs duetów w Zakopanem. Polacy w zaskakującym składzie
RELACJA
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
WARSZAWA
57 min
pc
Pełnia Księżyca i dobra pogoda. Kulisy akcji USA w Wenezueli
Ciekawe czasy
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
Polska
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
BIZNES
imageTitle
Młodość i doświadczenie. Dwa światy w polskim duecie w Zakopanem
EUROSPORT
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
METEO
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs
BIZNES
Świadek nagrał jazdę autem po lodzie
Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka
Trójmiasto
Tragiczny bilans mrozów w Polsce
Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby
Wrocław
imageTitle
Polacy awansowali w komplecie. Niespodziewany zwycięzca
EUROSPORT
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Drogowcy wybrali projektanta
WARSZAWA
Skaczą w Zakopanem
Sobotnie kwalifikacje Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem [RELACJA]
EUROSPORT
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
BIZNES
Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Historia bociana Lolka poruszyła całą Polskę. Tak teraz wygląda
Łódź
Karol Nawrocki
"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta
Polska
Jan Zieliński i Katarzyna Kawa błyszczą w United Cup
Gigantyczne emocje w decydującym meczu. Mikst dał Polsce finał
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Vonn w cieniu fatalnego upadku Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Świetny występ polskiego biathlonisty w Oberhofie
EUROSPORT
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
BIZNES
Rodzice usłyszeli zarzuty
Noc spędzili w samochodzie zaparkowanym w lesie. Dzieci były tylko w bieliźnie i koszulkach 
Szczecin
W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów
Kraków
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
METEO
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
WARSZAWA
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Dwa dni, dwa komunikaty. Rozdźwięk wśród władz jemeńskich separatystów
Awaria wodociągowa w Pajęcznie
Pękła rura, całe miasto nie ma wody
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kontuzjowana na treningu. Może opuścić igrzyska
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica