Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem

Młodszy inspektor Tomasz Krupa z podlaskiej policji przekazał nam, że w piątek w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim znaleziono ciało kobiety. Potwierdził to również Adam Naumczuk z Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim. Dodał, że w sprawie zatrzymana została jedna osoba - to 31-letni syn ofiary.

W sobotę śledczy postawili mu zarzut zabójstwa matki. - Mężczyzna był dwukrotnie przesłuchiwany, przez policję i przez prokuratora. Na policji jego wypowiedzi nie były zbyt logiczne, przed prokuratorem nie przyznał się, stwierdził, że nie było go w mieszkaniu i nie wie, co stało się z jego matką - powiedział prokurator Naumczuk.

Zobaczyły zdjęcie i powiadomiły policję

Prokurator Adam Naumczuk dodał, że policję powiadomiły w piątek sąsiadki, które znalazły w sieci niepokojące zdjęcie.

- Jedna z sąsiadek znalazła na profilu społecznościowym syna zmarłej zdjęcie kobiety zakrwawionej z nożem. Razem z drugą sąsiadką próbowały nawiązać z pokrzywdzoną kontakt, ta nie odpowiadała, więc zawiadomiły dyżurnego Komendy Powiatowek Policji w Bielsku Podlaskim - powiedział prokurator.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce znaleźli ciało kobiety. Niedługo później zatrzymali w rejonie sąsiedniej klatki syna pokrzywdzonej.

W kwestii zdjęcia na portalu społecznościowym podejrzany twierdzi, że nie wie, jak się tam znalazło. Mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie, miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Prokuratura będzie wnioskowała do sądu o areszt tymczasowy, ale najprawdopodobniej z koniecznością odbywania go w warunkach szpitala psychiatrycznego.

