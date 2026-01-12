Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Zdjęcie zamordowanej kobiety przez trzy dni było w sieci. Policja bez skutku prosiła o jego usunięcie

Policja chciała, żeby administrator usunął zdjęcie
To ja zobaczyłam zdjęcie. Zadzwoniliśmy na policję
Źródło: TVN24
31-latek z Bielska Podlaskiego usłyszał zarzut zabójstwa swojej matki. Chociaż mężczyzna został zatrzymamy godzinę po ujawnieniu ciała, drastyczne zdjęcie kobiety leżącej w kałuży krwi widniało w jego mediach społecznościowych trzy dni. Administrator portalu pomimo dwóch próśb ze strony policji nie chciał usunąć fotografii. W takich przypadkach mogłaby pomóc przygotowana przez rząd nowelizacja o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Została jednak zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. 

W piątek w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim policja znalazła ciało kobiety. Służby zawiadomiły sąsiadki. Jedna z nich zobaczyła bowiem w mediach społecznościowych syna kobiety drastyczne zdjęcie.

- Poszłam do przyjaciółki zmarłej, do pani Krysi. Razem zadzwoniliśmy na policję - powiedziała przed kamerą TVN24.

W jednym z mieszkań znaleziono ciało
W jednym z mieszkań znaleziono ciało
Źródło: TVN24

Usłyszał zarzut zabójstwa

Na zdjęciu kobieta leżała w kałuży krwi. - Każdy myślał, że to jakiś fotomontaż. Słyszałam tak na osiedlu - stwierdziła.

Zdjęcie okazało się autentyczne. Jak przekazał nam Adam Naumczuk, szef Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim, syn zamordowanej kobiety został zatrzymany w okolicach miejsca zamieszkania godzinę po znalezieniu ciała. Miał przy sobie narkotyki, a jego ubranie było ubrudzone substancją przypominającą krew.

Usłyszał już zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W przeszłości leczył się psychiatrycznie, miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. 31-latek będzie go odbywał w szpitalu psychiatrycznym.

W kwestii zdjęcia na portalu społecznościowym stwierdził, że nie wie, jak się tam znalazło.

Policja chciała, żeby administrator usunął zdjęcie
Policja chciała, żeby administrator usunął zdjęcie
Źródło: KPP Bielsk Podlaski

Policja prosiła administratora dwa razy o usunięcie zdjęcia

Prokurator Naumczuk powiedział przed kamerą TVN24, że policja już kilka godzin po ujawnieniu zbrodni zwróciła się do administratora portalu społecznościowego z prośbą o usunięcie zdjęcia.

- Spotkała się z odmową. Administrator stwierdził, że - jak to ujął - nie doszło do naruszenia zasad społeczności i w jego ocenie nie było powodów do usunięcia tego zdjęcia. Od tej decyzji pisane było też odwołanie. Również bezskutecznie. Aż w końcu funkcjonariusze policji w dniu wczorajszym (w niedzielę, 11 stycznia) dokonali usunięcia zdjęcia w inny sposób - stwierdził.

Zapytany, w jaki sposób do tego doszło, odparł, że zostanie to tajemnicą śledztwa. Z prośbą o wyjaśnienia zwróciliśmy się też do administratora mediów społecznościowych. Czekamy na odpowiedź.

Prezydent zawetował nowelizację ustawy, która mogłaby pomóc

9 stycznia prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), która mogłaby pomóc w takich sytuacjach.

Zawetowane przepisy zakładały, że urzędnicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogliby nakazywać platformom internetowym zablokowanie treści dotyczących 27 czynów zabronionych, zawierających m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta

"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta

Polska
Kolejne weta prezydenta

Kolejne weta prezydenta

Polska

Prezydent stwierdził, że do dobrych rozwiązań doklejono szkodliwe przepisy

Na nagraniu opublikowanym przez prezydencką kancelarię Karol Nawrocki mówił, że w ustawa wdrażająca DSA w założeniu miała chronić obywateli, szczególnie dzieci, ale - jego zdaniem - "po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą".

- Zamiast realnej kontroli sądowej wprowadzono rozwiązanie absurdalne: sprzeciw wobec decyzji urzędnika, który obywatel musi złożyć w ciągu 14 dni - argumentował.

Oczekiwanie na poprawioną wersję

Zdaniem prezydenta proponowane w ustawie rozwiązania tworzą system, w którym zwykły Polak będzie musiał walczyć z aparatem urzędniczym, aby obronić swoje prawo do wyrażania opinii. - Na to zgody być nie może - powiedział. - Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę - dodał.

Jednocześnie prezydent apeluje do rządu o przygotowanie poprawionej wersji nowelizacji.

Rozczarowane wetem jest Prezydium Rady Polskich Mediów. W opublikowanym w sobotę stanowisku stwierdziło m.in., że celem ustawy było "stworzenie narzędzi do walki z zagrożeniami, wobec których Polacy są coraz bardziej bezradni".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bielsk Podlaski

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaBielsk Podlaski
Czytaj także:
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Świat
Ferie, zima, odwilż
Odwilż tuż-tuż. Nie każdy ją odczuje
METEO
imageTitle
Małysz o przyszłości trenera kadry skoczków
EUROSPORT
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa
WARSZAWA
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił strażnika miejskiego i uciekł
Wrocław
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Black Hawk na pikniku. Jest decyzja w sprawie "wątku Wąsika"
Polska
imageTitle
Ogłosili skład. Będzie wielki powrót w skokach
EUROSPORT
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Proces byłego działacza PO ruszy od nowa
Poznań
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
WARSZAWA
Grenlandia
"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
WARSZAWA
Aleksandrów Kujawski. Schronisko dla zwierząt kończy działalność
Potrzebne koce, pieniądze, słoma. Organizacje pomagające zwierzętom proszą o pomoc
Polska
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kaczyński przesłuchany w sprawie słów o śmierci Leppera
Polska
mężczyzna ilustracyjne
54-latka znęcała się nad mężem i synem
Poznań
imageTitle
Skoczek uderzony podczas najazdu. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji"
EUROSPORT
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
BIZNES
Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. Mężczyzna ewakuowany z tafli lodowej
Mężczyzna ewakuowany z zamarzniętej zatoki. Leżał na tafli 500 metrów od brzegu
Trójmiasto
Protest w Minneapolis po zastrzeleniu 37-latki przez agenta ICE
Narasta napięcie. Setki funkcjonariuszy udają się do miasta
Świat
Irańczycy "walczą na ulicach"? Nie na tym nagraniu
FAŁSZTak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać
Zuzanna Karczewska
shutterstock_1585042099
"Kość McDonaldowa". Ortopeda mówi, co to jest i dlaczego sprzyja ciężkim złamaniom
Zdrowie
GettyImages-2254863355
Śmierć ochroniarza w mroźną noc. Pilnował obiektu olimpijskiego
Świat
Do zdarzenia doszło na turnieju judo w Bielsku-Białej
Incydent na turnieju judo z udziałem Izraelczyków. Mamy nagranie i relację świadka
Katowice
Wybili szybę, wyciągnęli psa
"Był apatyczny, jego ciałem wstrząsały dreszcze"
WARSZAWA
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
BIZNES
imageTitle
Legendarni sędziowie wyrzuceni z obsady Euro. Poważne zarzuty
EUROSPORT
Lalka Barbie w spektrum autyzmu
Nowa Barbie ma słuchawki i patrzy lekko w bok. Dlaczego to ważne?
Zdrowie
imageTitle
Duże problemy Eryka Goczała w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica