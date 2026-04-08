Bielsk Podlaski Źródło: Google Earth

Mężczyzna, który opiekuje się niezamieszkałym domem w gminie Bielsk Podlaski, zauważył, że ktoś wybił szybę w oknie. Usłyszał też dobiegające z budynku hałasy.

"Kiedy wszedł do środka, zastał tam obcego mężczyznę leżącego w łóżku. Przybysz nie reagował na jego prośby o opuszczenie domu. Wobec tego mężczyzna zadzwonił do właściciela posesji, a ten powiadomił policjantów" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Miał maczetę, nóż, kastet oraz gaz pieprzowy Źródło: KPP Bielsk Podlaski

Włożył do plecaka durszlak oraz łyżkę do zupy

Funkcjonariusze zastali na miejscu leżącego w łóżku zaspanego 25-latka. Był pijany. Okazało się, że po tym jak wybił szybę i wszedł do środka, włożył do swojego plecaka - należące do właściciela domu - akcesoria kuchenne: durszlak oraz łyżkę do zupy. Po czym położył się na łóżku i zasnął.

"Mundurowi oprócz przedmiotów kuchennych znaleźli też przy mężczyźnie maczetę, nóż, kastet oraz gaz pieprzowy" – informuje policja.

25-latek usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą również wyjaśniać, dlaczego miał przy sobie niebezpieczne przedmioty.

