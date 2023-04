Zatrzasnęła drzwi i nie mogła wejść do mieszkania. Wymyśliła historię, teraz ma kłopoty

Karetką do kataru 19.02 | Dlaczego nadużywamy numeru 112? Ratownicy medyczni alarmują, że na 10 przyjętych zgłoszeń, tylko 1/3 potrzebuje naszej natychmiastowej pomocy. Ludzie dzwonią, wyolbrzymiają i podają nieprawdziwe objawy. Dyspozytor nie może tego zweryfikować, przyjmuje zgłoszenie i musi pomóc potrzebującym - w efekcie karetki, zamiast do nagłych przypadków, jeżdżą też do przeziębionych czy chorych na grypę. tvn24