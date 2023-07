Przyjechała na egzamin, rodzice mieli ją odebrać. Nie pojawiła się na miejscu, policjanci znaleźli ją w polu rzepaku

Nie mogli dodzwonić się do córki, więc zawiadomili policję. 23-latka przyjechała do Bielska Podlaskiego na egzamin na prawo jazdy. Rodzice mieli ją odebrać, ale nie pojawiła się w umówionym miejscu. Po niemal sześciu godzinach odnaleziono ją kilka kilometrów dalej. Jak informuje policja, leżała nietrzeźwa w polu rzepaku. Przyznała, że zdała egzamin.

23-letnia mieszkanka Warszawy przyjechała kilka dni temu do Bielska Podlaskiego na egzamin z prawa jazdy. Umówiła się z rodzicami, że po egzaminie zabiorą ją do domu. Nie było jej jednak w umówionym miejscu. Jak relacjonuje policja, nie sposób też się było do niej dodzwonić.