Białystok

Przyjechała autem na egzamin na prawo jazdy. Nie zdała. Wyjeżdżając zarysowała cudzy samochód

Bielsk Podlaski.mp4
Źródło: Google Earth
40-latka zarysowała auto stojące na parkingu niedaleko ośrodka ruchu drogowego w Bielsku Podlaskim. Tłumaczyła, że była bardzo zdenerwowana i rozkojarzona, bo nie udało się jej zdać egzaminu na prawo jazdy. Chociaż nigdy wcześniej go nie miała, przejechała na egzamin swoim autem, które kupiła licząc, że gdy zda, będzie nim jeździć.  

Na policję zgłosił się mieszkaniec Bielska Podlaskiego, który zgłosił, że ktoś mu zarysował auto.

Z ustaleń wynika, że zrobiła to 40-latka, która nigdy nie miała uprawnień do kierowania. Okazało się kobieta przyjechała autem na egzamin na prawo jazdy. Zaparkowała przed szkołą podstawową, w pobliżu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i poszła na egzamin. Nie zdała.

Źródło: KPP Bielsk Podlaski

Rozkojarzona i zdenerwowana

"Wyjeżdżając z parkingu nieumyślnie zarysowała stojące obok auto, a następnie przestraszona odjechała z miejsca zdarzenia" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Tłumaczyła, że zarysowała auto, bo była bardzo rozkojarzona oraz zdenerwowana niepowodzeniem na egzaminie.

Niszczyli wszystko, co napotkali po drodze. Nagrał ich monitoring
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niszczyli wszystko, co napotkali po drodze. Nagrał ich monitoring

Wrocław

Nie było to jej pierwsze podejście do egzaminu

"Okazało się, również, że to nie była jej pierwsza próba zdobycia uprawnień, a samochód kupiła sobie z nadzieją, że kiedyś zda egzamin" – informuje policja.

Bielszczanka została ukarana mandatem w wysokości 1020 złotych i 10 punktami za spowodowanie kolizji. Natomiast za kierowanie bez uprawnień będzie tłumaczyła się w sądzie.

Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bielsk Podlaski

Czytaj także:
imageTitle
Neymar wściekły. "Nie mogę milczeć"
EUROSPORT
Marek Suski
Suski "złapał się za pierś". Wezwali pogotowie
Polska
Trybunał
Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu
Polska
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych strażnicy graniczni
Katowice
Donald Trump i J.D. Vance w Gabinecie Owalnym
Trump w ogniu krytyki po serii sprzecznych wypowiedzi
Świat
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego. "To proponują ci, którzy nie mają wiedzy, albo mają złą wolę"
BIZNES
Otyłość u dzieci
Co trzecie dziecko z nadwagą? Wyniki badań o zdrowiu najmłodszych Polaków
Zdrowie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii
Wezwali rosyjskiego ambasadora, dostał to
Świat
imageTitle
"Noc grozy". Piłkarz i jego rodzina ofiarami napadu
EUROSPORT
Katastrofa smoleńska
Prokuratura częściowo umarza śledztwo z Tuskiem w tle. "Ani jednego dowodu"
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przyjmuję ofertę Unii Europejskiej
BIZNES
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Czy to koniec PDF-a?
Łukasz Figielski
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy Polski
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Był "bity, kneblowany i przykuwany do rur". Uratował go SMS do matki
Kraków
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
WARSZAWA
Funkcjonariusze CBŚP i Służby Celno-Skarbowej
Miliony na fikcyjnych fakturach VAT. Niektórym zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia
Szczecin
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
"Odradzamy wszelkie podróże". Ważny komunikat MSZ
BIZNES
Janusz Palikot opuścił areszt śledczy we Wrocławiu (27.01.2025 r.)
Piwne imperium Palikota na OLX. Syndyk sprzedaje Browar Tenczynek
Kraków
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump atakuje rywala: wiem, że mówienie takich rzeczy jest mocno kontrowersyjne
Świat
Przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy
Przed policją zwolnił, ale kiedy tylko minął patrol, ruszył "na pełnej". Nie przewidział jednego
Szczecin
imageTitle
Piłkarka ręczna trafiła na OIOM po treningu
EUROSPORT
Donald Tusk KPRM
Jasne stanowisko Tuska w sprawie Iranu i wojska
Polska
Śnieg w Polsce
Sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Powróciła zima"
METEO
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
WARSZAWA
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"
BIZNES
imageTitle
Bilety grozy. Ceny robią wrażenie
EUROSPORT
Autostrada A4. Punkt poboru opłat w Balicach
Najpierw znikną opłaty, potem zbudują nowy pas
Kraków
Ewa Tylman zginęła 9 lat temu
Trzy razy usłyszał, że jest niewinny. Będzie czwarty proces
Poznań
imageTitle
Raziły kolczyki. Musiała zdjąć
EUROSPORT
Będą zmiany dla przedsiębiorców
"Koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach". Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
