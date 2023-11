Rogatki były zamknięte, czekali na przejazd pociągu. Ona "spieszyła się do domu"

czytaj dalej

Ze względu na zasadę dyskontynuacji prac w Sejmie Rada Ministrów przyjmie we wtorek ten sam co kilka tygodni temu projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok i skieruje go Sejmu, by mógł być błyskawicznie procedowany - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller w Radiu Plus.