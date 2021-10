Bielsk Podlaski: Złodziej okradł parafię, ale oddał łupy i zostawił kartkę z przeprosinami. Ksiądz chce mu dać sto złotych

Nieznany sprawca ukradł rzeczy należące do parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Później wszystko odniósł, zostawiając kartkę z przeprosinami. Nie możemy napisać, co ukradł i gdzie to odniósł. Proboszcz chce bowiem nagrodzić skruszonego złodzieja, ten jednak musi podać szczegóły, które zna tylko on.