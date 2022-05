Motocykliści jeździli po polu i niszczyli zasiewy. "Gdy zauważyli policjantów, próbowali uciec" 

czytaj dalej

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija, że obywatele Mołdawii "powinni martwić się o swoją przyszłość, ponieważ wciągają ich do NATO". "To oskarżenie mogłoby się przydać Moskwie, gdyby w przyszłości pojawił się pomysł destabilizacji lub nawet okupacji Mołdawii" - napisał w analizie ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Według prognoz brytyjskiego dziennika "The Times" Rosja "już toruje drogę do przejęcia Mołdawii".