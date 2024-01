Biegał między samochodami, miał obrożę i smycz. Zajęli się nim policjanci i znaleźli właścicielkę

czytaj dalej

To był tak naprawdę ostatni akord tego sporu, w którym PiS walczył o to, by było więcej pieniędzy na instytucje z nim związane, a koalicja i rząd o to, by budżet przekierował maksymalnie dużo pieniędzy na potrzeby ludzi, pacjentów i dzieci - stwierdził w Sejmie premier Donald Tusk, komentując uchwaloną wcześniej ustawę budżetową na 2024 rok. Szef rządu odniósł się też do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.