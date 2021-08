Ma blisko 46 metrów kwadratowych, ozdobi polski pawilon podczas Expo w Dubaju

- W tej pracy w jakiś sposób jest umieszczona synteza czterech pór roku, lasu i światła, które przez nie przenika. W malarstwie nie wszystko jest przekładane jeden do jednego, bo wtedy nie byłby potrzebny widz i niepotrzebny byłby nam intelekt. To pośrednia myśl, która powinna funkcjonować między mną, pracą, widzem i innymi elementami wystawy – mówił Leon Tarasewicz w środę (18 sierpnia) w hali firmy Unihouse w Bielsku Podlaskim.

Obraz nie zmieściłby się w pracowni artysty

- To jest część pawilonu i w takim wypadku, jak się projektuje do tego pracę, to z jednej strony ta praca powinna być samodzielna, a z drugiej też wiadomo, że będzie tłem dla innych obiektów, innych gablot, które tam są zaprojektowane. Miałem plan tego pawilonu, dlatego wiedziałem, jaką pracę do tego trzeba zrobić. Zresztą często tak pracuję z wystawami, na podstawie planu – opowiadał Leon Tarasewicz.