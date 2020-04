Po pożarze niektóre gatunki mogą wyginąć w Biebrzańskim Parku Narodowym. Będą surowsze kary za wypalanie traw

"Szczęśliwie nie zapalił się torf"

Minister podkreślał, że pożar strawił ponad pięć hektarów, głównie bagiennych łąk i trzcinowisk. - Szczęśliwie nie zapalił się torf. To jest najważniejsza chyba informacja, bo gdyby zapłonął torf, to mielibyśmy do czynienia z pożarem, który trwałby pewnie co najmniej do jesieni - zaznaczył Woś. Inwentaryzację strat przyrodniczych ma prowadzić Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym - poinformowała wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. - Niezwykle ważne kwestie, które dadzą nam pełen obraz strat, które ponieśliśmy - dodała.

Chcą surowszego karania za wypalanie traw

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym trwał niemal tydzień. A jego przyczyny ma teraz wyjaśnić prokuratorskie śledztwo. Jedna z hipotez to wypalanie traw i przypadkowe doprowadzenie do tak ogromnego pożaru i zniszczeń, druga to umyślne podpalenie. Woś apelował, by łąk nie wypalać, podkreślał że to działanie nielegalne i "skrajna nieodpowiedzialność". Jednocześnie zapowiedział inicjatywę legislacyjną resortu, zmierzającą do zaostrzenia kar za taki proceder. Przypomniał, że w tej chwili grzywna może maksymalnie wynieść pięć tysięcy złotych. - Uważamy, że to jest za niska kwota i podnosimy tę karę. Chcemy zaproponować, żeby to było 30 tysięcy złotych. To mamy w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z resortem sprawiedliwości - mówił Woś. Ma być też obowiązek naprawienia szkody. Chodzi na przykład o prace społeczne, chociażby przy sadzeniu lasu.