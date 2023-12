"Została naruszona nietykalność, a na pewno godność". Były naczelnik prewencji usłyszał zarzut

czytaj dalej

Krakowski biskup Damian Muskus założył "Niewielką Kapelę Świątecznej Pomocy". Tak nazwał internetową zbiórkę na leczenie chorej na SMA Oliwki z Lublina. Duchowny podkreśla, że nie konkuruje z WOŚP, którą uważa za "nie do podrobienia". Do swojej akcji zaprasza każdego, "kto chce innym podarować uśmiech, kto ma wyobraźnię miłosierdzia albo po prostu stać go na drobne wyrzeczenie".