Córki żołnierza Armii Krajowej dostaną 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia za śmierć ojca  

Sąd Okręgowy w Białymstoku przyznał po 100 tysięcy złotych każdej z czterech córek 48-letniego żołnierza Armii Krajowej, który w kwietniu 1949 roku - po dwóch dniach przesłuchań - zmarł w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim. Zatrzymano go w związku z jego działalnością niepodległościową, gdy - po dłuższym czasie ukrywania się - pojawiał się w Wielkanoc w domu, by odwiedzić rodzinę.

O zadośćuczynienie za śmierć ojca wystąpiła początkowo jedna z córek. Trzy kolejne włączyły się do procesu w trakcie.

Do śmierci żołnierza AK, później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, doszło 19 kwietnia 1949 roku w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim.

Córki chciały 10 mln zł zadośćuczynienia i 800 tys. zł odszkodowania

Mężczyzna miał wtedy 48 lat, był żonaty i miał siedmioro małych dzieci. Najbliżsi do dziś (żyją cztery córki) nie wiedzą, gdzie został pochowany. Rodzina nie miała możliwości uczestnictwa w pochówku.

W piątek strony wygłosiły mowy końcowe, a potem sąd ogłosił wyrok. Pełnomocnik bliskich zmarłego w swoim końcowym wystąpieniu poparł wniosek w całości. Prokuratura co do zasady uznała zasadność roszczenia o zadośćuczynienie (choć nie w takiej kwocie), ale chciała odrzucenia wniosku o odszkodowanie.

Białostocki sąd okręgowy przyznał każdej z córek zmarłego od Skarbu Państwa po 100 tys. zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Żołnierz prowadził działalność niepodległościową od 1944 roku

- Co do zasady roszczenie jest jak najbardziej słuszne - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Komarzewska.

Podkreślała, że to właśnie w związku z tą działalnością został on zatrzymany przez funkcjonariuszy UB, gdy - ukrywając się od dłuższego czasu - w Wielkanoc 1949 roku pojawił się w domu, by odwiedzić rodzinę.