Był oskarżony o napaść na policjantów. Sąd: nie celował nożami, mówił, żeby się odsunęli

Policjanci z białostockiej drogówki twierdzili, że 32-letni kierowca, którego zatrzymali do kontroli rzucał w ich kierunku dwoma nożami. Sąd - po analizie nagrań z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy - stwierdził jednak, że do czynnej napaści nie doszło. Bo kierowca wyrzucając noże przez okno nie celował w mundurowych, a wcześniej poprosił ich, aby się odsunęli. Mężczyzna został jednak skazany. Wyrok jest prawomocny.

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli. 32-latek przyznał, że nie ma prawa jazdy. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu, nakazali wyłączyć silnik i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Wtedy, jak wynika z ustaleń śledztwa, mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, padły wyzwiska i groźby pod adresem policjantów.

Miał ponad pół promila alkoholu w organizmie

Policjanci zatrzymali 32-latka do kontroli

Funkcjonariusze - jak relacjonowali - wyciągnęli kierowcę z auta i obezwładnili go. Miało stać się to po tym - jak twierdzili - gdy mężczyzna przez okno rzucił w ich kierunku dwa noże.

Sąd: napaści nie było, bo nie celował w policjantów i mówił, by się odsunęli

Mężczyzna usłyszał zarzuty, z których najpoważniejszy dotyczył czynnej napaści na funkcjonariuszy. Sąd pierwszej instancji przyjął jednak, że do czynnej napaści nie doszło. Bo kierowca wyrzucając przez okno noże, nie celował w policjantów, wcześniej mówiąc do nich by "się odsunęli".