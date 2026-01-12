Zmarł w radiowozie podczas policyjnej interwencji. Decyzja prokuratury

Do zdarzenia doszło w Białymstoku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w Białymstoku w godzinach wieczornych 15 stycznia 2025 roku. Na Kontakt24 dostaliśmy informację o tym, że w policyjnym radiowozie zmarł, przewożony nim, mężczyzna.

Jak informował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białystoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa, policjanci wieźli mężczyznę do izby wytrzeźwień. Ten w pewnym momencie utracił funkcje życiowe. Funkcjonariusze go reanimowali. Później czynności reanimacyjne przejęli ratownicy medyczni. 51-latek zmarł, a Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień przez policjantów.

Mężczyzna zmarł w radiowozie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Decyzja prokuratury

Jak teraz poinformował zastępca szefa prokuratury rejonowej Adam Baranowski, postępowanie zostało umorzone. Okazało się bowiem, że u mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia, a do jego śmierci nie przyczynili się interweniujący policjanci.

- Użyli wobec 51-latka przymusu bezpośredniego, jednak czynności te były adekwatne do okoliczności przeprowadzonej interwencji - powiedział prokurator.

Dodał, że śledztwo dlatego tak długo trwało, bo początkowo sekcja zwłok nie odpowiedziała na pytanie, co było przyczyną zgonu.

- Trzeba było przeprowadzić dodatkowe badania histopatologiczne. Wynika z nich, że działania policjantów nie miały wpływu na to, co się stało - podkreślił Baranowski.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?