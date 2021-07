Zerwaną ze ściany kościoła figurę Jezusa znaleźli w śmietniku

Policja zatrzymała 64-latkę, która podejrzewana jest o to, że zerwała z kruchty przy wejściu do świątyni figurę Jezusa Chrystusa. Kobieta została nagrana przez kamerę monitoringu. Rzeźba leżała zaś w pojemniku na śmieci przy kościele.

Za obrazę uczuć religijnych grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności

Policja we wtorek zatrzymała kobietę z nagrania. To 64-letnia białostoczanka. Jeszcze nie usłyszała zarzutów. – Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych. Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch – mówi sierżant sztabowy Izabela Kłosowska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.