Z Białegostoku do Gdańska policyjnym śmigłowcem w niecałe półtorej godziny. "Serce dostarczono na czas"

Dzięki pomocy policyjnych pilotów udało się na czas przetransportować serce do przeszczepu dla 35-letniego pacjenta. Śmigłowiec Black Hawk pokonał trasę z Białegostoku do Gdańska w niecałe półtorej godziny.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku odbyło się w środę (12 stycznia) wielonarządowe pobranie organów od zmarłej pacjentki. Na organy czekali biorcy w różnych rejonach kraju: do Warszawy trafiła wątroba, a do Zabrza - płuca.

Policja: przed podjęciem decyzji potrzeba było dosłownie kilku ustaleń

- Zadanie to przydzielono doświadczonej załodze policyjnych lotników z Warszawy, którzy wspierają Straż Graniczną, monitorując z powietrza rejon granicy polsko-białoruskiej. Do dyspozycji mieli policyjny S-70i Black Hawk, którym patrolowany jest obecnie rejon przygraniczny. W tym przypadku to właśnie ten śmigłowiec był najbliżej szpitala, w którym pobierano serce do przeszczepu dla 35-letniego pacjenta. I to był jedyny sposób, by organ, który był ratunkiem dla chorego, dostarczono na czas – relacjonuje policjantka.