Przypadkowo zatrzasnęła auto, w środku była jej 1,5-miesięczna córeczka. Liczyła się każda minuta, nagranie

Dziecko w nagrzanym aucie? Eksperci radzą: od razu wybić szybę Auto rozgrzane jak piekarnik, a w środku zamknięte dziecko - co robić? Dzwonić na policję, robić zdjęcie, czy wybijać szybę? A jeżeli wybijać, to w którym punkcie i czym? Zanim ruszymy z pomocą, warto wiedzieć, jak najlepiej się do tego zabrać. Fakty TVN