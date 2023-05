Mieli organizować ustawki, propagować faszyzm, czerpać korzyści z prostytucji. Wkrótce usłyszą wyroki

To kolejna sprawa związana z dużym śledztwem podlaskiej delegatury Prokuratury Krajowej, dotyczącym środowiska pseudokibiców piłkarskich. Główny proces, który jest następstwem połączenia dwóch obszernych aktów oskarżenia, obejmuje łącznie 46 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców Jagiellonii Białystok i toczy się od dwóch lat również przed Sądem Okręgowym w Białymstoku.

16 pseudokibiców skazanych za bójkę, 22 czekają na wyroki

W międzyczasie prawomocnym wyrokiem skazującym (kary więzienia w zawieszeniu plus nawiązki) skończył się proces szesnastu mężczyzn, dotyczący bójki pseudokibiców piłkarskich Jagiellonii Białystok i Piasta Gliwice, która miała miejsce 30 maja 2013 roku na drodze ekspresowej w miejscowości Podlas (woj. łódzkie).

Sprawa, w której w piątek sąd zamknął przewód sądowy, obejmuje 22 osoby. Według śledczych, również one są lub były związane ze środowiskiem pseudokibiców piłkarskich Jagiellonii. Zarzuty znowu obejmują czyny z lat 2009-2013. To działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, bójki z pseudokibicami innych klubów sportowych, czerpanie korzyści z prostytucji, propagowanie faszyzmu i inne przestępstwa, np. rozbój w sklepie.

Oskarżeni mają około 30-40 lat, niektórzy byli już karani, nie przyznają się do zarzucanych im czynów, nie uczestniczą też w rozprawach.

Wskazał sprawców rasistowskich podpaleń, teraz odwołał zeznania

W piątek sąd przesłuchał ostatnich świadków. Jednym z nich był 26-latek, który w 2015 roku złożył zeznania dotyczące jego działalności w grupie skinheadów. Chłopak mówił wtedy w śledztwie, jak trafił do tej grupy, jaką ideologię wyznawali jej członkowie i czym się zajmowali.

Do próby podpalenia mieszkania rodziny, której członkiem jest Hindus, doszło w maju 2013 roku na białostockim osiedlu Leśna Dolina. Ogień został podłożony na klatce schodowej, domownicy z pomocą sąsiadów go ugasili. Pożar zniszczył drzwi i futrynę, klatka schodowa została okopcona. Wybita też została kamieniem szyba w oknie mieszkania. Mimo 2-letniego śledztwa, nie udało się ustalić sprawców i postępowanie zostało z tego powodu umorzone.

Świadek wymienił w zeznaniach osoby - swoich znajomych ze środowiska skinheadów - którzy mieli dokonać tych przestępstw. Jak wynikało z zeznań odczytywanych w piątek przez sąd, byli to tzw. młodzi skinheadzi, a te działania nie były autoryzowane przez tzw. starych, czyli liderów tego środowiska w mieście. Ci mieli do tzw. młodych pretensje, że przez nich są "ciągani na policję". 26-latek ostatecznie odszedł z grupy ale - jak zeznawał w śledztwie - cały czas płacił pieniądze na jej działalność.

W piątek przed sądem tych zeznań nie potwierdził. Zaprzeczył, by w ogóle je składał, choć sędzia pokazała mu podpisy pod zeznaniami w aktach sprawy. Zaprzeczył też, by w przeszłości był skinheadem czy był związany ze środowiskiem pseudokibiców. Twierdził też, że nikt na niego nie naciskał, by odwołał zeznania i nikt mu nie groził.