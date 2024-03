15 lat pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał 52-latek, który został nieprawomocnie skazany za zabójstwo, do którego doszło w 1992 roku na ulicy Żelaznej w Białymstoku. To tam znaleziono ciało mężczyzny z raną ciętą brzucha. Po latach podejrzanego udało się wytypować dzięki współpracy śledczych i policjantów z Archiwum X. Teraz sprawa trafiła do apelacji. Pierwsza rozprawa już w kwietniu.

Znaleziono mężczyznę z raną brzucha

Wiosną 2022 roku - z inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku - sprawa trafiła do policjantów z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wykorzystanie najnowszych metod badawczych doprowadziło do wytypowania osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa.

Wyszedł z pracy, został zatrzymany

We wrześniu 2022 roku policja informowała, że 50-letni wówczas mężczyzna wpadł w ręce kontrterrorystów na osiedlu Białostoczek chwilę po tym, jak wyszedł z pracy. Został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa w warunkach recydywy.

Wyrok sądu po ponad 30 lat po zbrodni

Sąd pierwszej instancji ocenił, że wina nie budzi wątpliwości, ale sprawca działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim zabójstwa. Do najważniejszych dowodów - oprócz opinii biegłego z zakresu genetyki i medycyny sądowej - zaliczył zeznania kilku osób oraz część wyjaśnień samego oskarżonego, złożonych już w powtórnym śledztwie; chodzi o przyznanie się do zadania jednego ciosu nożem Okarżony mówił o nagłym ataku na niego i konieczności obrony.

Sąd skazał go na 15 lat więzienia na podstawie obecnego Kodeksu karnego, a nie przepisów obowiązujących wtedy, gdy doszło do tej zbrodni, kiedy to w ówczesnym kodeksie wciąż była zapisana i obowiązywała - choć nie była już wykonywana - kara śmierci. Wziął też pod uwagę, że doszło już do zatarcia skazania 52-latka za zabójstwo ówczesnej partnerki, co oznacza, że jest on w tym procesie traktowany jako osoba niekarana.