Ciało zamordowanej kobiety kilka dni leżało w mieszkaniu

Ciało 30-latki znaleziono we wtorek (4 maja) w jednym z mieszkań bloku przy ulicy Transportowej w Białymstoku. Policję powiadomił 43-letni partner kobiety. Jak wynika z ustaleń śledczych, zginęła ona kilka dni wcześniej.

Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 43-letniemu mężczyźnie. - Działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej spowodował u kobiety szereg obrażeń ciała, w tym rany kłutej oraz masywnych urazów klatki piersiowej, co skutkowało niewydolnością oddechowo-krążeniową, a w efekcie zgonem pokrzywdzonej – mówi Wojciech Zalesko, szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe. - Data czynu nie jest na razie sprecyzowana i obejmuje okres od 27 kwietnia do 1 maja. Jak wynika z naszych ustaleń, do momentu zgłoszenia, 4 maja, ciało kobiety kilka dni leżało w mieszkaniu. Dokładną datę śmierci ma określić biegły po wykonanej już sekcji. Czekamy na opinię z Zakładu Medycyny Sądowej – dodaje.