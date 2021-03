"Zaatakowały" figury żołnierzy przed muzeum. Przeprosiły, będą wolontariuszkami

"W sporze miały przewagę liczebną"

"Ponieważ przeciwniczki w sporze miały przewagę liczebną, a do tego nie zachowały dystansu społecznego, kosztami reperacji spróbujemy się z nimi podzielić. Chyba, że mają inną propozycję, jak to naprawić, to do jutra (11 marca br.) czekamy na telefon. Dane kontaktowe na stronie www.mwb.com.pl" - zachęca muzeum.